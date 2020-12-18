Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ГоловнаПолітика

Кличко ініціював розподіл зекономлених 400 мільйонів на лікування коронавірусу

Департамент охорони здоров’я підготував відповідний проєкт змін.

Кличко ініціював розподіл зекономлених 400 мільйонів на лікування коронавірусу
Фото: @vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання Київради для оперативного вирішення фінансових питань. Головне з них – виділення ще цього року додаткових 400 мільйонів гривень на забезпечення лікування хворих на коронавірус.

Про це Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

«Хочу повідомити, що підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання сесії Київради. На нього винесемо головне питання, яке треба вирішити оперативно. Щоб зекономлені нами кошти медичного бюджету, як ми пропонуємо, спрямувати на лікування хворих на COVID-19. Вже цього року. Йдеться про понад 400 мільйонів гривень», – наголосив мер столиці.

Також він повідомив, що Департамент охорони здоров’я, за його дорученням, вже підготував відповідний проєкт змін до програми «Здоров’я киян».

«І, я переконаний, що депутати Київради повинні підтримати таке рішення. Без зайвих зволікань і політизації важливої для порятунку людей проблеми», – підсумував Віталій Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також