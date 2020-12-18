НАЗЯВО змушене припинити розгляд заяв та скарг про плагіат

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило рішення призупинити розгляд скарг, заяв і повідомлень про порушення академічної доброчесності.

Про це йдеться у заяві агентства, оприлюдненій у Facebook.

У НАЗЯВО зазначають, що причиною ухвалення такого рішення стало скасування судами рішень про наявність академічного плагіату в роботах на вимогу фігурантів розглянутих справ.

В агентстві наголошують, що закон "Про вищу освіту" покладає на НАЗЯВО обов’язок реагувати на виявлення академічного плагіату шляхом скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня. Але при цьому законом зазначається, що здійснювати зазначені напрямки діяльності Національне агентство і його Комітет з питань етики мають у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

"Проєкт такого Порядку скасування рішення спецрад (саме такий контекст пропонується Законом «Про вищу освіту»), був розроблений Національним агентством. Він пройшов громадське обговорення та був спрямований до Міністерства освіти і науки України. Однак минуло вже понад півтора року – і досі цей документ не був винесений на затвердження КМУ", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, майже всі фігуранти розглянутих справ, у роботах яких наявність академічного плагіату було підтверджено, звернулися до суду з вимогою скасувати рішення Комітету з питань етики і навіть заборонити розглядати подібні питання щодо них у майбутньому.

"Суд при цьому не надає оцінку доказам, що свідчать про порушення академічної доброчесності, а використовує формальний підхід: оскільки справи ніби розглядаються за відсутності затвердженого Порядку, відповідні рішення Комітету з питань етики ним скасовуються. Наші аргументи стосовно того, що рішення Комітету з питань етики не є остаточними, що фактично що мова йде про формування порядку денного для пізнішого розгляду цих питань Національним агентством, судом до уваги не беруться", - повідомляють у НАЗЯВО.

Також в агентстві наголошують, що у кожній новій такій справі НАЗЯВО пізніше звертається до апеляційного суду з вимогою прийняти справедливе рішення і не забороняти Комітету з питань етики робити те, що від нього вимагається законом.

"Але кількість судових справ зростає, що вимагає все більше часу і ресурсів. Саме із цієї причини Національне агентство прийняло рішення призупинити розгляд справ про порушення академічної доброчесності Комітетом з питань етики до встановлення об’єктивної істини у судах, або до прийняття необхідної нормативної бази", - йдеться у повідомленні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Нагадаємо, Комітет з питань етики НАЗЯВО виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку Сергія Шкарлета, на той момент в.о. міністра освіти та науки. Відповідне рішення було оголошено на засіданні 11 вересня. Сам Шкарлет на засідання не прийшов.

2 червня ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром освіти. Депутати Верховної Ради цю ідею не підтримали, тому Кабінет Міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua заявив, що в його тексті "є квадратні дужечки".

Учора Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів. Джерела LB.ua у "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.

Після цього фракція "Голос" заявила про кнопкодавство.