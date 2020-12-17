Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали

«Вишенкой на торте» кадрового дня стало голосование «на грани» 226 голосами за министра образования Сергея Шкарлета . На этот раз неформальной новой коалиции «Слуг» и групп «За майбутнє» и «Довіра» помогли нардепы из ОПЗЖ. О кулуарных договоренностях кадровой «шахматной доски», – в материале LB.ua.

В Кабмин назначили нового министра АПК – экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко. Аграрии в парламенте и вне его также получили приятный бонус – снижение ставки НДС для сельхозпрроизводителекй с 20% до 14%.

17 декабря «Слуги народа» провели анонсированные ранее назначения в правительство. К голосованию готовились ещё с понедельника. Президент Владимир Зеленский лично просил депутатов своей фракции поддержать кандидатов в министры. Прислушались не все и не во всех случаях: претендента на должность первого вице-премьера и министра энергетики Юрия Витренко демонстративно провалили . Примечательно, что случилось это не без участия спикера Дмитрия Разумкова.

Фото: zn.ua

Кадры после бюджета и «шатания» в «Слуге»

Во вторник, сразу после принятия бюджета на 2021-й год в кинозал Рады приехал лично президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак. Как рассказали источники LB.ua в «Слуге народа», заседание фракции было одним из самых продолжительных. Более двух часов Владимир Александрович убеждал депутатов поддержать новые кандидатуры в Кабинет министров: бывшего топа «Нафтогаза» Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – министра по энергетики, генерал-майора СБУ Юлию Лапутину на главу Минвета, уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко – на главу Минагрополитики, и.о. директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха на должность министра экологии. И.о. главы Минобразования Сергея Шкарлета президент попросил назначить «полноценным» министром.

По итогам встречи многие депутаты утверждали, что больше всего вопросов вызвала персона Витренко. «Ведь не секрет, что это человек Коломойского», – говорил один из собеседников LB.ua.

Много претензий было и к Сергею Шкарлету. «С ним очень много зашкваров, начиная с обвинений в плагиате, желании зарубить закон об украинском языке. Он очень токсичен, поэтому вряд ли найдёт поддержку в зале», – рассказывал другой нардеп президентской фракции.

Сразу же было решено организовать в партийном чате «опрос» из таблиц с фамилиями кандидатов. Самого Витренко «слуги» ждали в среду на фракцию (во вторник на заседании с президентом он включался по скайпу). Но уже ближе к концу дня накануне голосования в четверг стало ясно, что необходимых голосов не будет. «В наших чатах все опросы по предварительному голосованию странно «разнесли» по разным подгруппам. Но уже очевидно, что шансов у Витренко нет. Шкарлет – на грани. Фракция вновь разделилась», – сообщал один из преставителей «Слуги».

«Группа Павлюка (около 40 депутатов, – LB.ua) категорически против. Мы не будем поддерживать Витренко», – поделился нардеп президентской фракции.

Фото: Макс Требухов

По информации LB.ua, категорически против Витренко, назначение которого активно лоббировал Игорь Коломойский и близкие к нему нардепы, выступил Ринат Ахметов. У обеих олигархов серьезный и давний конфликт по вопросам энергетики и пост министра мог существенно повлиять на расклад сил. Посему нардепы активно пересказывали слухи о размере бонусов, которые якобы обещали тем, кто нажмет кнопку «против». «Естественно, все это на уровне слухов, чемоданов с деньгами в зале никто не видел», – утверждает один из влиятельных нардепов.

Потерялись по дороге

До четверга в большинстве сняли с повестки вопрос отставки министра экологии Романа Абрамовского и назначения Романа Опимаха. Решение объяснили тем, что действующий министр якобы «хорошо борется с коррупционными схемами в лесном хозяйстве». Хотя по состоянию на понедельник вопрос о замене главы Минэкологии считался решенным.

После увольнения министра по делам ветеранов Сергея Бессараба (по личному заявлению и состоянию здоровья ещё в среду) также решили повременить с назначением Юлии Лапутиной. В «Слуге» рекомендовали «не искать политики».

«Это чисто технические моменты и просто ещё нужно немного времени», – заявили во фракции.

Перед заседанием в четверг профильные комитеты Рады не одобрили кандидатуры Витренко и Шкарлета, рекомендовав «народным депутатам определиться путём голосования».

Ирина Верещук публично озвучила, что во фракции к Витренко «остаётся много вопросов». В первую очередь, это касается информации о получении им $4 млн премии от «Нафтогаза» за победу над «Газпромом» в международном арбитраже. «Многих во фракции это просто возмущает. Мы ищем каждую копейку, чтобы обеспечить и повысить пенсии и зарплаты, другие защищённые статьи, а тут господин Витренко считает, что заслужил такую премию от государства», – говорила депутат.

Фото: zn.ua

Слухи о том, что Витренко в случае назначения, уже в феврале может сместить премьера Шмыгаля, Верещук прокомментировала с улыбкой: «Он очень амбициозный. Но пусть для начала пройдёт голосование».

«Пролёт» Витренко и Шкарлет «на грани»

Первым Денис Шмыгаль представил кандидатуру Романа Лещенко на пост министра аграрной политики и продовольствия. Отметив, что за время его работы впервые был проведён «аудит земель». Сам же Лещенко пообещал, что аграрный сектор получит четкую стратегию на следующие несколько лет. А также пообещал/пригрозил выяснить, куда подевались 5 млн гектаров земель, которые были на балансе государства.

Парламентские латифундисты, большинство из которых сконцентрированы в группе «Довіра», поддержали назначение. Руководитель группы Олег Кулинич попутно поблагодарил коллег за снижение НДС для аграриев, за что Рада проголосовала с самого утра. Хотя глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев изначально заявил, что решение принято в угоду крупным агрохолдингам.

В итоге «за» Лещенко нажали кнопки 242 нардепа, включая не только «слуг» (193 из 223), внефракционных (6 из 12), но и ожидаемо членов группы Коломойского «За майбутнє» (20 из 20) и «Довіра» (15 из 19). К слову, новый министр – давний знакомый президента, в 2019 году был одним из крупных спонсоров его избирательной кампании.

Кульминацией дня стало рассмотрение кандидатур Витренко и Шкарлета. Бывшему топ-менеджеру «Нафтогаза» не помогли его обещания с трибуны снизить оптовую цену на газ за счёт увеличения добычи. Объявляя голосование, Дмитрий Разумков не сказал традиционной фразы «Прошу підтримати та проголосувати», являющейся кодом для голосования «зеленой кнопкой» для президентской фракции. На табло появились всего лишь 186 «за» при 226 минимально необходимых. По нулям дали ОПЗЖ, «ЕС», «Голос» и «Батькивщина». В самой «Слуге народа» раскол был на лицо: «за» проголосовали 153 из 203 присутствовавших в зале. Не голосовала часть условной «группы Павлюка» и депутаты, ориентированные на спикера.

Естественно, такой провал Витренко в штыки восприняли в группе Коломойского. Один из основных её рупоров Александр Дубинский заявил, что «провал голосования за министра энергетики Витренко обеспечили аргументы Ахметова».

Самым горячим по накалу эмоций стало голосование за Шкарлета. Категорически против выступили фракции «ЕС» и «Голос». Ярослава Железняка, который с трибуны обвинил Шкарлета в отсутствии элементарных средств защиты от коронавируса в школах, часть «Слуг» освистала, а Николай Тищенко даже подбежал к трибуне, бросив Железняку несколько масок.

Фото: facebook/Голос

«Ещё за десять минут до голосования голосов за Шкарлета в зале не было. Но за пять минут до голосования был звонок от первого», – поделился один из депутатов «Слуги», когда на табло появились минимально необходимые 226 «за» министра.

В «Слуге» его кандидатуру не поддержали условная группа Разумкова и те, кого в президентской фракции называют «соросятами». Оставшихся голосов «Слуг» плюс групп «Довіра», «За майбутнє» и нескольких внефракционных не хватило бы, но подсобила ОПЗЖ. Оппозиция встретила результат криками «Ганьба!», а вот часть «Слуг» во главе с Тищенко подбежали к трибуне, чтобы сделать коллективное фото с новым министром образования. Министр фотографировался так долго, что Дмитрий Разумков, обычно сохраняющий спокойствие, крайне раздраженно потребовал от Сергея Шкарлета наконец «сесть на место» в ложе Кабмина. «Вы знаете, где ваше место?» – перешел он на крик.

Ближе к окончанию парламентского дня фракция «Голос» таки установила факт кнопкодавства. Карточка отсутствующего Георгия Суркиса из ОПЗЖ «голосовала» не только за назначение Шкарлета, но и за все другие 40 вопросов повестки. Поэтому уже завтра на все это оппозиция будет требовать реакции руководства Рады.