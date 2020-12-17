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Рада схвалила порядок утворення військово-цивільних адміністрацій в ОТГ

За законопроєкт №3913 у другому читанні та вцілому проголосували 265 нардепів.

Рада схвалила порядок утворення військово-цивільних адміністрацій в ОТГ
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону №3913 про утворення військово-цивільних адміністрацій в ОТГ на прифронтових територіях.

За проголосували 265 нардепів.

Згідно з документом, ВЦА можуть утворюватися в об’єднаних територіальних громадах у разі, якщо Центральна виборча комісія встановить неможливість забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Після прийняття рішення спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про закриття сьогоднішнього пленарного засідання.

У вересні Рада схвалила законопроєкт №3913 у першому читанні.

Нагадаємо, 9 серпня ЦВК заявила про неможливість проведення виборів у 18 тергромадах поблизу лінії зіткнення. Про імовірність того, що вибори не зможуть відбутися в деяких прифронтових населених пунктах, ще в липні під час круглого столу "Новий адміністративно-територіальний устрій України" в Інституті Горшеніна повідомила нардепка, голова підкомітету з питань виборів Аліна Загоруйко.

30 липня ЦВК звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій - стосовно висновків про можливості проведення в областях місцевих виборів 25 жовтня.

На засіданні 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

11 серпня у ЦВК припустили, що що за певних умов вибори біля лінії зіткнення можуть відбутися.

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