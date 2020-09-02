Рада у першому читанні схвалила порядок утворення військово-цивільних адміністрацій в ОТГ

Законопроєкт розширює за рахунок ОТГ список об'єктів, де можуть бути утворені ВЦА.

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону №3913 про утворення військово-цивільних адміністрацій в ОТГ на прифронтових територіях у разі, якщо Центральна виборча комісія встановила неможливість забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Законопроєкт підтримали 240 народних депутатів, інформує Інтерфакс-Україна.

Документ пропонує внести зміни до законів "Про військово-цивільні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні" і визначити підстави утворення військово-цивільних адміністрацій ОТГ. Законопроєкт розширює за рахунок ОТГ список об'єктів, де можуть бути утворені ВЦА.

Згідно із законопроєктом, "військово-цивільні адміністрації об'єднаних територіальних громад згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України територіями територіальних громад можуть бути утворені в разі встановлення Центральною виборчою комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях".

9 серпня ЦВК заявила про неможливість проведення виборів у 18 тергромадах поблизу лінії зіткнення.

Про імовірність того, що вибори не зможуть відбутися в деяких прифронтових населених пунктах, ще в липні під час круглого столу "Новий адміністративно-територіальний устрій України" в Інституті Горшеніна повідомила нардепка, голова підкомітету з питань виборів Аліна Загоруйко.

30 липня ЦВК звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій - стосовно висновків про можливості проведення в областях місцевих виборів 25 жовтня.

На засіданні 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

11 серпня у ЦВК припустили, що що за певних умов вибори біля лінії зіткнення можуть відбутися.