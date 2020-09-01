Рада зобов'язала платників аліментів проводити індексацію виплат

Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за законопроєкт №3112 щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Закон вносить зміни до статті 71 Закону України “Про виконавче провадження”, якими виконавця зобов'язують щороку індексувати розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

Автори документа вважають, що завдяки закону вдасться частково зменшити навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної та касаційної інстанцій, а також на держбюджет, оскільки буде скорочено кількість отримувачів соціальних виплат та/або зменшено розмір таких виплат.

"Основним завданням проєкт Закону є покращення матеріального становища осіб, шляхом індексації розміру аліментів на їх утримання, визначеного судом у твердій грошовій сумі", - йдеться в Пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відкрила 4 сесію IX скликання. На пленарному засіданні голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент своєчасно ухвалить державний бюджет України на 2021 рік.