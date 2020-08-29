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НАБУ відреагувало на рішення Конституційного суду щодо Ситника

Рішення КСУ про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ в відомстві вважають політично вмотивованим.

НАБУ відреагувало на рішення Конституційного суду щодо Ситника
Фото: Lb.ua

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вважають рішення Конституційного суду України (КСУ) про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ політично вмотивованим.

Про це у Facebook повідомила прес-служба НАБУ.

"Рішення КСУ про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично вмотивованим", - сказано у повідомленні.

В бюро звернули увагу на те, що рішення КСУ було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюдення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним Судом України.

"Це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро", - вважають в НАБУ.

В відомстві додають, що перед цим КСУ позбавив НАБУ права через суд анулювати незаконні угоди державних підприємств та фактично звільнив топпосадовців від кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке розслідували детективи НАБУ.

"На черзі розгляд суддями КСУ подання нардепів про нібито неконституційність створення Національного Бюро", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби НАБУ ініціаторами цих звернень, а також законопроєктів, які впродовж останніх 5 років "у тій чи інший спосіб мали на меті послабити спроможність НАБУ розслідувати топ-корупцію", виступали фігуранти розслідувань НАБУ, в тому числі й ті, "які вже мають статус підозрюваних чи опинилися на лаві підсудних".

"Зауважимо, що попри визнання КСУ указу Президента про призначення Артема Ситника Директором НАБУ неконстутиційним, воно не передбачає його автоматичного звільнення. Закон України "Про НАБУ" містить вичерпний перелік підстав звільнення Директора Національного бюро з посади, рішення Конституційного Суду серед них немає", - повідомили у пресцентрі.

Нагадаємо, раніше сьогодні Конституційний Суд визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

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