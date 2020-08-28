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В Раді анонсували посилення відповідальності за контрабанду

На думку голови партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка, це підвищить ефективність роботи митниці і податкової служби.

В Раді анонсували посилення відповідальності за контрабанду
Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

На майбутній сесії Верховної Ради до парламенту планують внести законопроєкти, пов’язані зі збільшенням відповідальності за контрабанду.

Про це заявив голова партії "Слуга Народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає УНН.

"Треба працювати з контрабандою. У нас є певні цікаві законодавчі ініціативи. Ми на цій сесії (Верховної Ради - ред.), я сподіваюсь, їх уже внесемо. Вони пов’язані зі збільшенням відповідальності за контрабанду, з трошки зміною фокусу, хто за це має нести відповідальність предметно", - сказав Корнієнко.

На його думку, це підвищить ефективність роботи митниці і податкової служби.

Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю у Чернігівській області 7 серпня виявили рекордну партію контрабандних сигарет - 530 тисяч пачок. Прикордонники з митники та співробітники СБУ майже добу рахували кількість вилученого товару - понад 530 тисяч пачок сигарет на суму близько 7 мільйонів гривень.

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