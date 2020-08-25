На Дніпропетровщині викрили канал постачання в Україну наркотиків

Прокуратура Дніпропетровської області спільно з СБУ припинили діяльність контрабандистів, що ввозили в Україну зі Східної Азії сильнодіючі речовини для виготовлення та збуту анаболічних стероїдів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

"За даними слідства, учасники групи, до складу якої входили громадяни України та іноземці, замовляли суміші з вмістом метандієнону і нандролону, які у подальшому використовували для синтезу анаболічних стероїдів. Гуртові партії товару доправляли авіасполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.

За даними Генпрокуратури, в Україну сировину завозили через міжнародний аеропорт "Бориспіль", звідки транспортували на склади і у підпільну лабораторію в Броварах. Звідти речовину під виглядом продукції відомих марок збували на території України та відправляли в країни Західної Європи.

Повідомляється про проведення понад 10 обшуків в рамках справи. Виявлено та вилучено майже 2 тони готової продукції та готівку на загальну суму понад 70 тис. доларів США.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.201 – " Контрабанда" та ч.4 ст.321 – "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів".

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 11 серпня у Києві правоохоронці затримали мешканця Київської області за підозрою в організації системного збуту наркотичних речовин через інтернет та їх незаконному зберіганні в особливо великих розмірах.