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Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука

Справу розслідували як навмисне вбивство, але складу злочину не знайшли.

Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Фото: Макс Требухов

Поліція Києва закрила кримінальне провадження про загибель депутата Верховної Ради 8-го скликання Дмитра Тимчука.

Про це повідомляють Українські Новини.

За інформацією, наданою агентству Головним слідчим управлінням Національної поліції, справа розслідувалася за ч. 1 ст. 15 (умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковувалася.

12 грудня 2019 року справа була закрита у зв'язку з установленням відсутності події кримінального правопорушення, тобто за частиною 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу.

Рішення про закриття справи не скасовувалося ні судом, ні прокуратурою.

Нагадаємо, Тимчук помер 19 червня внаслідок вогнепального поранення в голову. Спочатку повідомляли, що депутат загинув через необережне поводження зі зброєю, пізніше слідство заявляло, що головною версією в розслідуванні є самогубство.

У липні 2019-го з’явилася інформація, що поліція засекретила розслідування загибелі нардепа Тимчука.

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