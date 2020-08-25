Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука

Поліція Києва закрила кримінальне провадження про загибель депутата Верховної Ради 8-го скликання Дмитра Тимчука.
Про це повідомляють Українські Новини.
За інформацією, наданою агентству Головним слідчим управлінням Національної поліції, справа розслідувалася за ч. 1 ст. 15 (умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковувалася.
12 грудня 2019 року справа була закрита у зв'язку з установленням відсутності події кримінального правопорушення, тобто за частиною 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу.
Рішення про закриття справи не скасовувалося ні судом, ні прокуратурою.
Нагадаємо, Тимчук помер 19 червня внаслідок вогнепального поранення в голову. Спочатку повідомляли, що депутат загинув через необережне поводження зі зброєю, пізніше слідство заявляло, що головною версією в розслідуванні є самогубство.
У липні 2019-го з’явилася інформація, що поліція засекретила розслідування загибелі нардепа Тимчука.