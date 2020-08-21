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Суд заарештував колишнього радника голови "Київзеленбуду"

Запобіжний захід обрано з альтернативою внесення застави у розмірі 21,02 млн грн.

Суд заарештував колишнього радника голови "Київзеленбуду"
Фото: Lb.ua

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду заарештував на 60 днів колишнього позаштатного радника генерального директора комунального об’єднання "Київзеленбуд".

Про це у Facebook повідомляє пресслужба суду.

Запобіжний захід обрано з альтернативою внесення застави у розмірі 21,02 млн грн, йдеться у повідомленні.

"Сьогодні, 21 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому позаштатному раднику генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» у вигляді триманні під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21,02 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави підозрюваний зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а також не відлучатися за межі Харкова.

Нагадаємо, 21 серпня правоохоронці повідомили про підозру семи особам, серед яких колишній гендиректор комунального об’єднання "Київзеленбуд" і його ексзаступник. Їх підозрюють у розкраданні майже 78 млн гривень місцевого бюджету Києва під час закупівлі спеціальної техніки.

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