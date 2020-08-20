Група діяла впродовж 2018-2020 років, викрадаючи цінні ікони з церков та монастирів у п’яти областях.

Прокуратура Тернопільської області скеровувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб за фактом крадіжок ікон з храмів Центральної та Західної України.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, раніше судимий житель Одеської запропонував двом мешканцям регіону заробіток на крадіжці церковної атрибутики.

Група діяла впродовж 2018-2020 років, викрадаючи цінні ікони з церков та монастирів, переправляючи їх поштою до Одеси.

Надалі фахівці реставрували ікони та продавали колекціонерам. Серед їх клієнтів були бізнесмени, високопосадовці та жителі країн Європи.

Фото: gp.gov.ua

Члени групи причетні до крадіжок з церков і монастирів на території Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

Загальна вартість викраденої релігійної атрибутики становить понад 2,5 млн грн.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, на початку травня правоохоронці затримали міжрегіональну групу, яка протягом 2018-2020 років вчинила низку крадіжок ікон з церков у різних областях України. До складу групи входило семеро осіб - жителів Одеської області та Києва. Усі - раніше судимі за скоєння майнових злочинів. Також серед їхніх спільників були фахівці з юриспруденції та люди, які допомагали в пошуках і збуті краденого.

Затримали організатора і двох виконавців. Їм повідомили про підозру у крадіжках, з'єднаних з проникненням у приміщення, скоєних у великих розмірах (ч.3, 4 ст.185 КК України) і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави на загальну суму понад 3,5 млн гривень.