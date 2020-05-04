Полицейские провели масштабную спецоперацию и задержали банду, которая похищала старинные иконы из церквей и монастырей. Входе обыском правоохраниетли обнаружили более 600 церковных предметов, среди которых - более 450 ценных икон, датированных 17-19 веками.

Об этом сообщил руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

По его словам, полиции удалось установить всех участников группировки, места хранения похищенных старинных икон и каналы их сбыта.

В состав группы входило семеро человек - жителей Одесской области и Киева. Все - ранее судимые за совершение имущественных преступлений. Также среди их сообщников были специалисты по юриспруденции и люди, которые помогали в поисках и сбыте краденного.

"Участники группировки тщательно готовились к преступлению. Прежде всего выясняли, какие иконы могут пользоваться спросом на рынке и где они могут находиться. После сбора необходимой информации они тщательно продумывали план их похищения и подыскивали потенциальных покупателей. Чтобы не привлекать внимание прихожан, выходили «работать» ночью. Как правило, перед этим тщательно обследовали церкви и монастыри, чтобы выяснить местонахождение изображений святых. Убедившись в отсутствии людей, как на территории, так и в здании, путем взлома замков входной двери или через окна попадали в помещение", - рассказали в полиции.

Похищенные ценности преступники переправляли по почте в Одессу. Затем специалисты реставрировали иконы и продавали их коллекционерам. Среди клиентов злоумышленников - бизнесмены, чиновники и жители стран Европы. Сбывали иконы через аукционы. Стоимость предметов искусств колебалась от 150 тыс. до 300 тыс. гривен.

Как сообщалось, троих участников группировки задержали. Им уже сообщили о подозрении по ч.4 ст. 185 УК и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму более 3,5 млн гривен.