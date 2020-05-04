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Во Львовской области изуродовали средневековое городище

Работы не были санкционированы.

Во Львовской области возле средневекового Стольского городища установили скульптуру Богоматери, чем изменили его уникальный вид.

Об этом сообщил паблик "Львовское Ополье".

"В селе Дуброва вплотную к Стольскому городищу почти две недели ведут строительные работы - проводят масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Богоматери. Работы не является санкционированными ни местной ОТГ, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти", - сообщили активисты.

Проведенные работы уже изменили вид средневекового городища VIII-X века, которое является историко-культурным заповедником и памятником археологии национального значения.

"Мы удивлены, что органы, которые должны контролировать сохранность памятников - не вмешались в течение двух недель и не реагируют сейчас. И требуем расследования, реакции и сохранения уникального вида памятника. Мы не против новых сакральных объектов, однако такие объекты не должны уничтожать историческое наследие Украины ". - говорится в сообщении.

Стольское городище белых хорватов было открыто в 70-х годах 20 века. В результате археологических исследований было установлено, что на поросшем лесом плато, над селом в IX — начале XI века существовал большой город. Его население могло достигать 40 тысяч человек.

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