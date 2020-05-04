Во Львовской области изуродовали средневековое городище

Во Львовской области возле средневекового Стольского городища установили скульптуру Богоматери, чем изменили его уникальный вид.

Об этом сообщил паблик "Львовское Ополье".

"В селе Дуброва вплотную к Стольскому городищу почти две недели ведут строительные работы - проводят масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Богоматери. Работы не является санкционированными ни местной ОТГ, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти", - сообщили активисты.

Проведенные работы уже изменили вид средневекового городища VIII-X века, которое является историко-культурным заповедником и памятником археологии национального значения.

"Мы удивлены, что органы, которые должны контролировать сохранность памятников - не вмешались в течение двух недель и не реагируют сейчас. И требуем расследования, реакции и сохранения уникального вида памятника. Мы не против новых сакральных объектов, однако такие объекты не должны уничтожать историческое наследие Украины ". - говорится в сообщении.

Стольское городище белых хорватов было открыто в 70-х годах 20 века. В результате археологических исследований было установлено, что на поросшем лесом плато, над селом в IX — начале XI века существовал большой город. Его население могло достигать 40 тысяч человек.