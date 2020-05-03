Впервые за несколько лет корабль закрыл район для проведения ракетных испытаний.

Флагман украинских Военно-морских сил "Гетман Сагайдачный" вышел в Черное море. Фрегат закрыл район для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебно-боевых задач.

Об этом информирует пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Экипажу поставлены задачи выполнить практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожить условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-ти миллиметровой установки - АК-630, с которыми личный состав успешно справился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16 для обеспечения радиоэлектронных помех, которые создают так называемые "облака" для отклонения от курса наведенных на корабль ракет.

Также подчеркивается, что уже не впервые украинские военные моряки зафиксировали нарушение морского права и присутствие Черноморского флота РФ в оккупированных и стратегически важных морских участках.

Кроме военных разведывательных кораблей в районе Голицинских газовых месторождений, команда флагмана наблюдала, как российский танкер, который двигался из оккупированных морских районов, спустил российский триколор, чтобы украинские моряки его не зафиксировали.