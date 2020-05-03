В Кривом Роге задержали криминального авторитета по прозвищу "Дед", который сбежал из-под суда

В Кривом Роге вечером 2 мая задержали 55-летнего криминального авторитета из Армении по прозвищу "Дед", который сбежал из-под суда в Николаевской области 28 апреля. Об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители задержали автомобиль "Мерседес", в котором находился "Дед" и двое его охранников, на выезде из города.

28 апреля "Деда" задержали на Закарпатье, которое он планировал взять под свой контроль.

Мужчина попал в Украину по поддельному паспорту через пункт пропуска в Черновицкой области, так как ему дали пятилетний запрет на въезд. Ранее "Дед" 12 лет провел в тюрьме.

После задержания в отношении криминального "авторитета" были составлены админпротоколы. Его доставили в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд постановил на полгода поместить его в пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, после чего выдворить из Украины.

При выходе из здания суда "Деду" удалось скрыться.

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, которые организовали для него побег и помогали скрываться от полицейских.

Ранее сообщалось, что за 2019 год в Украине задержали 21 вора в законе. Чаще всего в поле зрения сотрудников полиции попадал Тенго Гальский, который в 2019-м был задержан четыре раза.