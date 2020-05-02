Путин не отдаст Украине захваченные территории, - бывший замглавы ЦРУ
Путин не отдаст Украине захваченные территории, - бывший замглавы ЦРУ
В Боярке 20-летняя девушка случайно разбила городской фонтан
В Боярке 20-летняя девушка случайно разбила городской фонтан
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
​В Черновцах "больной" COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
​В Черновцах "больной" COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве сожгли палатку, в которой жили ромы (видео)

По словам волонтеров, нападающие забрызгали ромов нервно-паралитическим газом

В Киеве сожгли палатку, в которой жили ромы (видео)
Фото: Диана Буцко

На улице Большой Китаевской в Киеве утром 29 апреля подожгли палатку, в которой жили четверо ромов из Закарпатья. 

Об этом LB.ua рассказала волонтерка и очевидица происшествия, работающая неподалеку.

Волонтерка Общины Святого Егидия Вита Зиневич приносила ромам еду. 1 мая Зиневич встретила ромов неподалеку от места происшествия. Они рассказали, что на них напали двое молодых людей, которые начали брызгать паралитическим газом. 

"Анжела (ромская женщина, - ред.) рассказала, что просила, чтобы на нее не брызгали газом, поскольку она беременна. На что нападающие ей ответили, что таких как она, насиловать надо", - говорит волонтерка.

Анжела и волонтерка Вита Зиневич до нападения
Анжела и волонтерка Вита Зиневич до нападения

По словам Зиневич, ромы после этого выбежали на улицу и начали звать на помощь, а нападавшие стали бить доской ромского мужчину Руслана. 

"Меня больше всего поразило то, что напротив многоэтажка, но никто не вызвал полицию. Кто-то точно должен был видеть столб дыма", - уверена Зиневич.

Фото: Диана Буцко

Наталья, которая работает дворником в соседнем доме, рассказывает, что в пять утра к ней прибежал Руслан "в одних трусах" с просьбами вызвать полицию, поскольку на них напали. 

Фото: Диана Буцко

В Голосеевском управлении Нацполиции LB.ua сообщили, что на место выезжала патрульная полиция, но не сложила протокол, поскольку ромы не настаивали на этом. Заместитель начальника следственного управлення Голосеевской полиции Максим Бондаренко рассказал, что правоохранители ищут пострадавших, чтобы открыть производство по их заявлению. Волонтерам неизвестно, где сейчас находятся пострадавшие, поскольку после нападания они переехали.

Фото: Диана Буцко

Напомним, это не первое нападение на ромов в Голосеевском районе. 20 апреля 2018 года члены праворадикальной организации "С14" напали на ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли пожитки, которые те оставили за собой. После публикации LB.ua видео нападения полиция открыла производство. Однако из-за процессуальных нарушений полиция отозвала подозрение единственному подозреваемому.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также