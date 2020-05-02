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Военные медики получили капсулу для транспортировки больных инфекционными болезнями

Бокс изготовлен из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" закупил капсулы для транспортировки больных инфекционными болезнями.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

"Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" закупил у общества с ограниченной ответственностью "Креатив-Агромарш" из города Кременчуг, бокс-изолятор для транспортировки инфицированных больных "БИО-БОКС 20060". Это последняя модификация с восьми капсул, изготовленных на предприятии с учетом замечаний военных врачей. Одной из ее особенностей является возможность транспортировки пациента в полусидячем положении", - отмечается в сообщении.

Бокс изготовлен из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор встроенны рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Капсула уже прошла все необходимые испытания.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

"Этое мобильное средство позволяет проводить транспортировку лиц с подозрением на заражение особо опасными инфекционными болезнями в специализированые стационарные медицинские учреждения без риска для сопровождающего персонала", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта президенту Владимиру Зеленскому показали вертолет Ми-8МТВ-1, оборудованный для транспортирования инфекционных больных.

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