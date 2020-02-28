В случае необходимости, вероятных инфицированных коронавирусом больных будут транспортировать в специально оборудованном санитарном вертолете, который находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба МВД в фейсбуке.

Он уточнил, что это - специальный санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных, который приступил к круглосуточному дежурству.

Аваков также отметил, что этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и последний раз работал в Республике Мали. Он был передан ГосЧС на условиях безвозмездного договора. Экипаж и медперсонал вертолета - это команда медиков, прошедших специальную подготовку.

"Эти люди работали во время эпидемии Эбола - выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4 - 6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", - отметил министр.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, коронавирус нового типа подтвержден у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. На территории страны инфицированных не зафиксировано.