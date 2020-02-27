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Львовская область выделила 25 млн гривен на профилактику COVID-19

Медучреждения Львова и Львовской области готовы к вызовам коронавирусной болезни. 

Львовская область выделила 25 млн гривен на профилактику COVID-19
Фото: rustavi2.ge

Львовская область выделила 25 млн гривен на профилактические меры относительно коронавируса COVID-19 и реагирование на возможные случаи заражения. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Львовской облгосадминистрации.

"Важно, что сегодня ни в Украине, ни во Львовской области не зафиксировано ни одного случая заболевания короновирусом. Медучреждения Львова и Львовской области готовы к вызовам, однако существует необходимость в закупке отдельных защитных средств", - сообщил журналистам и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

По его словам, все процедуры закупок проведут в кратчайшие сроки по упрощенной процедуре.

"Мы должны в оптимальные сроки проработать все механизмы, чтобы как можно быстрее иметь возможность закупить необходимые вещи. Речь идет прежде всего о средствах защиты, бесконтактных термометрах и медоборудовании, таком как аппараты искусственной вентиляции легких и т.д", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Средства на данные цели будут получены частично из областного бюджета, а также из резервного фонда Львова.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко также 27 февраля заявил, что в Киеве уже определили больницы и подготовили спецбоксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса.

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Источник: "Украинские новости"
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