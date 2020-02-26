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Анализы 48 находящихся на обсервации в Новых Санжарах людей не показали наличия коронавируса

Результаты проб остальных станут известны позднее. 

Анализы 48 находящихся на обсервации в Новых Санжарах людей не показали наличия коронавируса
Фото: okhtyrkamr.gov.ua

Медики получили результаты 48 анализов на коронавирус, проведенных у находящихся на обсервации в Новых Санжарах людей. Ни один анализ не показал инфицирования коронавирусом, сообщили на брифинге, который транслировали на странице Кабинета министров в Facebook. 

"Сегодня седьмой день, середина обсервации. Все в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Медосмотры проводят дважды в день, признаков вирусных заболеваний нет. Мы получили сегодня первые результаты, 48 проб на коронавирус, все негативны", – сообщили в ходе брифинга. 

Эти анализы брали и у украинцев, и у иностранцев, результаты проб остальных находящихся в Новых Санжарах станут известны позже. 

Забор проб у людей, находящихся на обсервации, провели 22 февраля.

 

Напомним, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

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