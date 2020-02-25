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Радуцкий: медреформу не останавливают и не разворачивают

"Уважаемые, не дождетесь!"

Радуцкий: медреформу не останавливают и не разворачивают
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отрицает, что власть собирается отменить реформу здравоохранения или направить ее в другую сторону.

Об этом он сказал на Форуме реформ "На пути к Вильнюсу" во вторник.

"Хотел бы успокоить, потому что сегодня, - не понимаю, почему, - медийно начинает раскручиваться тема, что президент Зеленский и партия "Слуга народа" останавливают реформу, разворачивают ее в обратную сторону, закрывают НСЗУ. Уважаемые, не дождетесь! НСЗУ никто не закрывает, реформу никто не разворачивает", - заявил Радуцкий.

В то же время Радуцкий признал, что в медицинское реформе есть некоторые недостатки, которые до 1 апреля нужно проработать.

Он добавил, что реформа здравоохранения призвана обеспечить равный и общий доступ всех граждан Украины к медицинской помощи. "Это как раз основная цель реформы, которую мы приняли и не сворачиваем, мы ее продолжаем, - это universal coverage, максимальное покрытие для всех граждан Украины по тех гарантированных медицинских пакетах, которые разрабатывает НСЗУ", - сказал Радуцкий.

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

За месяц перед этим президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая будет анализировать медицинскую реформу. В нее вошли, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Эта рабочая группа должна будет внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Перед вступлением в должность Зеленский нелицеприятно отзывался о медицинской реформе (на дебатах с Петром Порошенко он позволил себе выражение "какая это нафиг реформа"), поэтому после создания коллегии некоторые наблюдатели заявили о том, что изменения готовятся сворачивать.

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