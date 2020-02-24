Глава Госпогранслужбы Дейнеко о ситуации с коронавирусом: "Если человек откажется пройти обследование – мы сделаем это публично"

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что граждане, которые откажутся от температурного скрининга в связи с коронавирусом, будут обследоваться публично. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, пишет Inforesist.

"Если человек откажется пройти обследование – мы сделаем это публично. Сделаем стрим, доведем до общества и пускай за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, забирают и отвозят куда хотят", — сообщил он.

Также он отметил, что если иностранец откажется от обследования, то ему запретят въезд в Украину. Однако замминистра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что пока временные ограничения по допуску на территорию Украины установлены только для прибывающих из китайской провинции Хубэй или города Ухань.

"Там четко указано, что действуют ограничения, без разницы какое состояние здоровья, путем обсервации на 14 дней в места, определенные Министерством здравоохранения. По всем остальным, я думаю, что каждый из нас заботится о состоянии своего здоровья и должен понимать проблемный вопрос, который нас сегодня связывает с распространением коронавирусной инфекции", — заявил он.

Напомним, Государственная пограничная служба объявила о введении температурного скрининга пассажиров на прямых авиарейсах из Италии. Аналогичные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19 вводятся на пункте пропуске "Тиса" в Закарпатской области.

За последние несколько дней на севере Италии зафиксировали больше 200 случае инфицирования коронавирусом. Умерли шесть пожилых человек с другими болезнями.