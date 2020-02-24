Диетотерапия при раке молочной железы

Взаимосвязь рака и питания в последние тридцать лет стала общепризнанной в онкологии . С фактором питания прямо или косвенно связано возникновение опухолей основных локализаций: желудочно-кишечного тракта, гормонозависимых опухолей (молочной железы, матки, предстательной железы), легких. Многие ученые считают, что рак – это не болезнь, а крайняя степень нарушения естественной саморегуляции организма, и поэтому целенаправленная, патогенетически обоснованная, сбалансированная диета может стать наиболее эффективным методом ее восстановления.

Многие люди думают, что раз им диагностировали рак, то ничего не поделаешь: как много зелени и фруктов ни ешь, единственное, что может помочь, – это химиотерапия. Это не так. Изменение питания может помочь преодолеть рак и улучшить качество жизни во время лечения химиотерапией и облучением. Диета при раке — правильная перемена рациона питания, благодаря чему возможно замедление развития онкологического процесса и укрепления организма в целом.

Рекомендации по питанию для предотвращения онкологических заболеваний:

• не рекомендуется употреблять чрезмерно много алкоголя, в т.ч. пива.

• использовать для питья и приготовления пищи водопроводную воду только после доочистки ее с помощью бытовых фильтров, а также родниковую, бутилированную экологически чистую питьевую и слабоминерализованную воду;

• сократить употребление жареной на жиру пищи, белковых продуктов после высокотермической обработки, консервированных, маринованных и соленых продуктов, продуктов с добавками нитрита натрия. При приготовлении пищи не жарить продукты, а лучше варить и тушить, готовить белковые продукты в щадящем тепловом режиме;

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• ограничить приготовление пищи во фритюрницах, грилях, кастрюлях-скороварках;

• соблюдать умеренность в пище, поддерживать нормальный вес тела. Сократить калорийность ежедневного рациона при обычной физической активности до 2000-2500 калорий. Для тучных людей - избавиться от лишнего веса;

• стремиться к ограниченному употреблению животных продуктов, периодически проводить разгрузочные дни и недели по типу религиозных постов, что особенно важно для людей старших и пожилых возрастных групп;

• больше употреблять продуктов, содержащих натуральные антиканцерогенные вещества ( желто-зеленые и оранжевые овощи и фрукты, цитрусовые фрукты, крестоцветные овощи, ягоды, зеленые листовые овощи, бобовые, чеснок и лук, зеленый чай, сухофрукты, молочные продукты, морские водоросли и другие морепродукты);

Рассмотрим, как влияет питание на рак молочной железы.

Рак груди – это гормонозависимая опухоль. Это связано с аномально высоким уровнем половых гормонов (эстрогенов и прогестерона) в крови.

Эстрогены непосредственно участвуют в канцерогенном процессе. Уровень эстрогенов говорит о риске заболеть раком груди.

Можно избежать риска заболеть раком груди, если питаться продуктами, регулирующими уровень эстрогенов.

Большое потребление насыщенных жиров, содержащихся в пище, на 13% увеличивает риск заболеть раком груди. Обильное употребление в пищу растительной клетчатки на 10% снижает риск рака молочной железы, в отличие от алкоголя: на каждые 10 г спирта, употребляемые ежедневно, риск ракового заболевания груди возрастает на 10%.

Основу диеты при раке молочной железы должны составлять злаки, свежие овощи и фрукты. Наиболее ценны ярко окрашенные плоды, препятствующие процессу окисления: морковь, клюква, капуста, тыква, томаты. Почетное место в диетотерапии при раке груди занимает чеснок, который активно борется с патологическими клетками. Из круп выделяют пророщенные зерна пшеницы, коричневый рис, бобовые, отруби (выводят из организма вредные элементы, снижают процент эстрогена). Предпочтение отдается продуктам из цельнозерновой муки.

В рационе должны присутствовать продукты, богатые витамином D и кальцием. Предпочтение следует отдать пище, приготовленной на пару. Исключить из рациона копченую, соленую, жареную, рафинированную, острую пищу, содержащую какие-либо искусственные консерванты;

Питание при раке молочной железы подразумевает ограничение употребления сахара, а также напитков и продуктов с его содержанием. Сам по себе сахар не является продуктом, питающим патологические клетки, но его избыток может привести к ожирению. Табу на алкоголь (чрезмерное употребление спиртных напитков – один из факторов развития рака груди). Сведение к минимуму употребления красного мяса и продуктов из него.

Введение в рацион большего количества рыбы, особенно лосося. Белок, содержащийся в рыбе, прекрасно усваивается организмом, а жирные кислоты тормозят рост опухоли. Введение в рацион морской капусты – она обладает сильным противоопухолевым действием.

Употребление большого количества жидкости – чистой питьевой воды хорошего качества, зеленого чая, травяных сборов, имеющих противораковое и общеукрепляющее действие.

Соблюдение предписаний врача и положительный настрой являются условиями выздоровления, поскольку раковые заболевания, как показывают исследования, зачастую носят психосоматический характер. Поэтому отказ от продуктов, которые не рекомендованы к употреблению при любой стадии заболевания, и составление полезного рациона обеспечат благоприятный исход лечения.