47 украинцев вернулось из Китая. Их отвезли в санаторий Нацгвардии в Полтавской области. На фоне этого три дня вся Украина наблюдала за акциями протеста во многих украинских городах. Люди выносили шины, блокировали дороги, устраивали провокации - все для того, чтобы не дай бог возвратившиеся не попали в региональные медучреждения. Даже невзирая на то, что туда их никто и не планировал отвозить. Страна продемонстрировала лучшие примеры средневекового поведения. И это все - народ, недиджитализированный. Тот народ, с которым надо будет принимать глобальные решения. Но проблема не в людях, а в отсутствии должной государственной коммуникации и в слабых институциях...