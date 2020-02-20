​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Жители Микулинцев устроили молебен на блок-посту на въезде в санаторий, чтобы не допустить размещения эвакуированных из Уханя
Жители Микулинцев устроили молебен на блок-посту на въезде в санаторий, чтобы не допустить размещения эвакуированных из Уханя
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
ГБР разработало законопроект о заочном осуждении
ГБР разработало законопроект о заочном осуждении
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
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Коронавирус головного мозга. Зеленский и недиджитализированный народ. Видеоблог Александра Демченко

47 украинцев вернулось из Китая. Их отвезли в санаторий Нацгвардии в Полтавской области. На фоне этого три дня вся Украина наблюдала за акциями протеста во многих украинских городах. Люди выносили шины, блокировали дороги, устраивали провокации - все для того, чтобы не дай бог возвратившиеся не попали в региональные медучреждения. Даже невзирая на то, что туда их никто и не планировал отвозить. Страна продемонстрировала лучшие примеры средневекового поведения. И это все - народ, недиджитализированный. Тот народ, с которым надо будет принимать глобальные решения. Но проблема не в людях, а в отсутствии должной государственной коммуникации и в слабых институциях...

Олександр Демченко Олександр Демченко
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