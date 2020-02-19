Керуємо разом

У вільний від парламентських сесій час депутати теж мають багато роботи. Зокрема, проводять прийом громадян. Можливо, для когось це – неприємна формальність. Але я вважаю такі зустрічі з виборцями (до речі, не завжди моїми) одними з найважливіших у роботі депутата. І рекомендую їх іншим колегам, щоб не підхопити важку хворобу, характерну для новачків у владі – втрату зв’язку з реальністю.

Фото: facebook/Слуга Народа

Нещодавно я зустрічалася з людьми у Громадському хабі партії «Слуга Народу» на київському масиві Оболонь – подібні хаби ми відкриваємо в різних регіонах України. Серед гостей були представники громадської організації «Екопарк Осокорки». Це небайдужі люді, які об’єдналися навколо ідеї зберегти ландшафтний природний парк у згаданому районі. На його місці мали з’явитися багатоповерхові житлові квартали, але активісти через суди скасували дозвіл на їхнє будівництво.

Втім, громадській організації не завадить підтримка, тому вони й звернулися до мене. Я вирішила відреагувати нестандартно. Звісно ж, допоможу активістам усім, що від мене залежить. Але разом з тим я теж попросила їх допомогти нам.

Чим саме? Досвідом організації. На мою думку, «Екопарк Осокорки» – це дуже вдалий приклад самоорганізації небайдужих людей. Не «диванних експертів» з усіх питань, діяльність яких обмежується коментарями у Facebook. А тих, хто готовий відстоювати свої права, заповнювати папери, витримувати багатогодинні судові засідання. Зрештою, звертатися до мене.

Незабаром активісти «Екопарку Осокорки» стануть одними з перших гостей нашого нового Громадського хабу на Оболоні. І не просто гостями, а нашими вчителями: вони проведуть тренінг із побудови організації. Я не згодна з тими, хто називає «Слугу Народу» збіговиськом випадкових людей. Але певні проблеми з організацією ми таки маємо, і замість того, щоб заперечувати, будемо їх вирішувати. В тому числі і з вашою допомогою.

Такий спосіб управління не є нашим ноу-хау. Американський візіонер Джеремі Хейманс, який минулого року приїздив до Києва, виклав його у своїй книзі «Нова влада». Суть проста: у «гіперпоєднаному» світі старі адміністративно-командні методи втрачають свою ефективність.

Сучасний тренд – залучати, а не віддавати накази. Ділитися владою, а не захищати її. «Мозговий штурм» замість ієрархії. Такі підходи вдало використовують в успішних сучасних корпораціях, громадських організаціях, волонтерських проектах і навіть комп’ютерних іграх. Lego, Xiaomi, Minecraft, Facebook – глобально відомі бренди, що користуються принципами «нової влади», можна перераховувати довго.

Старі системи управління Хейманс називає «замками». Користі від них у XXI столітті не більше, ніж від руїн середньовічних фортець.

Дуже символічно, що наш головний Громадський хаб розташований у столичному КВЦ «Парковий», більш відомому серед людей як «вертолітний майданчик Януковича». Експрезидент зводив цю будівлю саме як неприступну фортецю старої влади. Індивідуальна естакада, індивідуальний аеродром, індивідуальна територія – всі умови для того, щоб відгородитися від народу.

Саме сюди ми запрошуватимемо небайдужих громадян для дискусій, тренінгів, семінарів, аналізу законопроектів. Ми не любимо пафосні кабінети і формальні наради. Наш формат – замовити піцу і провести дружню бесіду.

Ми навчатимемо вас і навчатимемося самі, бо хочемо стати новою владою. Стара вже втекла на гелікоптері – й вороття їй не буде.

Ми щось робимо не так, а ви вмієте краще? Навчіть нас!