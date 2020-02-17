Ризикова інвентаризація

З набранням чинності постанови КМУ № 1165 (нового порядку зупинення податкових накладних) постало питання, що буде з тими платниками, які раніше були внесені до переліку ризикових на підставі протиправних листів ДФС. Адже, нові Критерії ризиковості, зокрема, відомий вже багатьом пункт 8, визначає, що наявна податкова інформація, має визначати ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній /розрахунку коригування. Тобто, платник має спочатку подати для реєстрації ПН/РК, які підпадуть під аналіз, що фактично неможливо зробити, тим платникам, які вже були «знерухомлені» протягом тривалого часу.

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Попереднє бачення ситуації з’явилось в рішеннях регіональних комісій ДПС з 03.02 по 07.02, які почали активно вносити до переліку ризикових платників без подання останніми ПН/РК на реєстрацію. Відповідно з’явилось розуміння, що регіональні ДПС, навряд чи будуть самостійно приймати такі рішення без погодження з ДПСУ.

Проливає світло у цьому питанні «Директива» ДПС України від 23.01.2020 року за номером 1201/7/99-00-06-05-01-07, якою регіональні ДПС уповноважено «забезпечити проведення інвентаризації» раніше внесених платників до переліку ризикових та забезпечити приведення у відповідність інформацію щодо них в ІТС «Податковий блок». Простими словами замінити Критерій згідно листів ДФС «1.6» (наявна податкова інформація) на «8» (наявна податкова інформація) згідно Порядку 1165. Але… Порядок 1165 почав діяти з 01.02.20, відповідно застосувати законно п. 8 Критеріїв ризиковості ДПС має можливість лише при умові подання з цього часу платником ПН/РК на реєстрацію. Вся інша «інвентаризація» ніщо інше ніж – самоправство, яке у Державі є, як адміністративно, так і кримінально караним діянням.

Отже, всім платникам, хто до 01.02.20 перебував у переліку ризикових, на підставі Критеріїв визначених протиправними листами ДФС (2018-2019), повідомляємо, ви не відповідаєте п. 8 Критеріїв Порядку 1165, вас «проінвентаризовано» згідно вказівки ДПС.

Для платників ПДВ: подаючи інформацію та копії документів на виключення з ризикових радимо посилатись, не тільки про невідповідність Критерію, а й про протиправність рішення ГУ ДПС, прийнятого згідно вказівки ДПС.

Згідно інвентаризації з 03 по 07 лютого регіональними ГУ ДПС внесено до переліку ризикових 24 767 платників. Раніше їх було трохи більше (за даними ДПС листопад 2019, тільки згідно п. 1.6 - 29 709), когось можливо під час інвентаризації «забули». В цьому питанні НАБУ та ДБР вміє добре рахувати.

Ще з нововведень. 03 лютого 2020 ДПС приймає наказ № 66, яким затверджує порядок взаємодії між структурними підрозділами ДПС та ГУ ДПС. Згідно п. 6, п.7 наказу фактично запроваджуються відповідні «списки» ризикових платників, які можуть надходити, як з ДПС України, так і з інших ГУ ДПС. Отже, як завжди автоматизований аналіз СМКОР – це в першу чергу «доповідна записка».

Наказом № 65 від 03.02.2020 затверджено склад Комісії ДПС, яка згідно п.п. 56.23.2 Податкового кодексу мала б включати уповноважену особу Мінфіну. Але, що той Кодекс, в порівнянні з наказами ДПС, он два роки згідно листів ДФС включали до ризикових і ... ніякої відповідальності. Тому знову маємо підзаконня, яке поширює беззаконня.

На останок, все вищеперелічене – це чергова хвиля сюрреалізму податкового адміністрування ПДВ по формулі «депонування + блокування», в якій «право» поглинається політичною необхідністю.