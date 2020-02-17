В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
ГлавнаяБлогиБлог Святослава Шеремети

Меморіал «Героям Вовчухівської офензиви»

Запрошуємо на урочисте відкриття та освячення Меморіалу «Героям Вовчухівської офензиви» 26-го лютого 2020 року о 12.00 с.Вовчухи Городоцького району. Пам’ятаємо дні нашої визвольної боротьби! Увічнимо пам’ять Героїв!

Фото: надане Святославом Шереметою

Вовчухівська офензива – наступальна операція Галицької Армії в 17 лютого – 18 березня 1919 року під час польсько-української війни 1918-1919 років. В ході Вовчухівської офензиви воїни Галицької Армії перерізали залізничне сполучення між Львовом та Перемишлем в районі Вовчух, повністю оточили та взяли в облогу Львів. Як мінімум двічі в ході Вовчухівської офензиви українці могли звільнити Львів. Начальний командувач Галицької Армії генерал-полковник Михайло Омелянович-Павленко писав: « …Львів повністю взятий в кільце та обложений. Всі потуги поляків поблизу Вовчух закінчились безрезультатно. Питання здачі Львова визначається наявністю в місті харчових запасів». Але втрутилась Антанта, а члени місії Бартелімі підступно провезли до Львова не тільки харчові запаси, але і набої та зброю. Як тільки ініціатива переходила до воїнів Галицької Армії, втручались міжнародні чинники та заставляли українців йти на припинення бойових дій та перемир’я. В цей час польські війська отримували перепочинок та підкріплення.

Святослав Шеремета Святослав Шеремета , Директор меморіально-пошукового центру «Доля», голова громадської організації «Українські меморіали»
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,

Другие записи блога:

Читайте также