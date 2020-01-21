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Як відреагує офіційна Варшава на акт вандалізму на горі Монастир?

Реакція польської влади на черговий акт вандалізму на українському місці пам’яті на горі Монастир поблизу Верхрати має бути лакмусовим папірцем для польсько-українських відносин.

Офіційна Варшава та інституції, які відповідають за увічнення пам’яті, а саме польський ІПН та Міністерство культури РП мають всі шанси довести, що в цивілізованій, європейській, католицькій країні руйнування та нищення місць пам’яті та поховань є неприпустимо та аморально. Чекаємо на заяви ІПНу та Міністерства культури Республіки Польща.

Сподіваємось на об’єктивне розслідування подій на горі Монастир та відновлення знищеної таблиці з прізвищами воїнів УПА, які загинули 2-3 березня 1945 року в бою з військами НКВД , та є жертвами радянського комунізму.

Закликаю громадськість України та Польщі приїхати на гору Монастир на початку березня, в 75-ті роковини загибелі воїнів УПА, та вшанувати їх пам’ять!

Святослав Шеремета Святослав Шеремета , Директор меморіально-пошукового центру «Доля», голова громадської організації «Українські меморіали»
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