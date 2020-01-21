Как старикам избежать Нараямы

В преданиях Японии есть упоминания об обычае «убасутэ»: японцы своих пожилых родителей или других родственников относят в лес на голодную и холодную смерть, чтобы избавиться от лишних ртов. В сюжете художественного фильма «Легенда о Нараяме» в японском селе 19 столетия по местной традиции любящий сын относит на вершину горы Нараяма в зимний день умирать свою мать… На пенсионной Нараяме в Украине оказались наши соотечественники, получающие нищенские пенсии.

Фото: EPA/UPG

Собственные поступления Пенсионного фонда Украины недостаточны для выплат. Хотя этот фонд внебюджетный, значительная часть его поступлений покрывается за счет ресурсов госбюджета. Из-за ухудшения демографической ситуации такой практикой пользуются и другие страны. При этом ООН предупреждает, что Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения и прогнозирует при условии сохранения текущих показателей рождаемости, смертности и миграций уменьшение его численности к 2050 году на 28% и увеличения доли лиц в возрасте 60 лет и старше до 32%.

Солидарная пенсионная система не обеспечивает достойное существование в старости. Всего 7% работающего населения Украины привлечено к третьему уровню пенсионной системы – добровольно копят средства в негосударственных пенсионных фондах. Законопроект №2683 предлагает установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения (так называемый второй уровень) всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста и привлечения работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.

Планируется, что работодатели будут платить 2% от размера зарплаты работников, а участники системы – 1% от зарплаты. По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными до 5% от суммы зарплаты такого работника. Предполагается, что данные средства накопительной системы являются собственностью участников системы и в случае смерти эти сбережения переходят к наследникам. Планируется, что данный закон вступит в силу не ранее 1 января 2021 года, а взносы буду платиться через два года.

Если государство не в силах обеспечить достойную пенсию без взносов работающих во втором уровне пенсионной системы, не следует откладывать законопроект №2683 в долгий ящик. От него зависит будущее работающих украинцев. Если нынешним пенсионерам живется несладко, то пенсионная судьба последующих поколений будет еще незавидней.