Правительственная формула Зеленского

Фото: Михаил Палинчак

Одной из первых задач Президента Зеленского новому зеленому, в смысле неопытному, парламенту было - урезать количество министерств. Аргументации были разные, и одной из них – экономия средств, что конечно, воодушевляло электорат, который находился в состояние эйфории от того, что они вместе «их сделали», ну то есть «сделали» старую власть. Избиратели, конечно, не понимали, как они от этого выиграли, но ощущение сатисфакции было большим.

Сатисфакция – это ключевое слово в этой истории. Мы к нему еще вернемся.

Парламент быстро освоил задачу Президента и выдал новую архитектуру Кабмина, где не было межведомственной координации на уровне вице-премьеров, где стало намного меньше министерств, что вызывало шок и недоумение у людей, которые понимают, что такое государственное управление и что большинство министров не то, что не понимали за что они взялись, но пожалуй, и сегодня еще не понимают, как они за это будут отвечать, в том числе за обещания сродни 40% экономического роста за 5 лет… хотя, этот блог и не про ответственность.

Не знаю, имел ли Зеленский сам четкое понимание, зачем он объединяет министерства. Но то, что он принял такое решение, говорит о его прозорливости. Уже тогда он понимал, что первому зеленому кабмину «гореть», рано или поздно. И не только из-за его недопрофессиональности, но и из-за нестабильного разнородного парламента, то есть его большинства. Большинство, которое собрано быстрым беспорядочным способом, и в котором рано или поздно начнут открываться закладки, взрывающие большинство изнутри. Ну и очень быстро мы увидели разные группы влияния в партии Слуга Народа, которая, по сути, есть не монобольшинство, но коалиция представителей разных групп влияния под названием «Слуга Народа».

Вначале, все конечно, было безоблачно. Турборежим. Все голосовалось хорошо и часто конституционным большинством. Но тут пришел вопрос «Земли». Святого и сакрального для украинца понятия, смысла и существа. Проголосовать открытие рынка земли сегодня невозможно без договоренностей. Пришло время первого серьезного договорняка. По информации из разных источников, глава ОП сегодня активно ведет переговоры с разными игроками влияния для обеспечения голосования за землю. Но как договориться? Только если предложить то, от чего нельзя отказаться. Игрокам влияния нужны деньги ? Конечно. Но им больше нужна власть и влияние. Откуда впоследствии деньги и придут.

А чтобы дать власть, нужно предложить посады. Первой была сдача министерства Минрегиона. Вместо Алены Бабак был предложен на пост министра Денис Шмыгаль, губернатор Ивано-Франковщины, да еще и с премией – с посадой вице-премьера. Поговаривают, судя по предыдущим работам пана Дениса в энергетической отрасли, это протянутая рука в сторону группы Ахметова.

Дальше, президент показал, что он даже готов предложить посаду Премьера (многие говорят, что это фривольная выходка Гончарука, но я сомневаюсь), хотя и не сейчас. Время придет. Просто за эту посаду надо будет предложить очень серьезный аргумент.

Но вот какие коврижки будут предложены игрокам влияния сейчас – это мы увидим очень скоро в переформатировании кабмина. Президент уже сказал, что раньше была небольшая скамейка запасных профессионалов, поэтому министерства объединили, но теперь такой подход не дает положительных результатов, надо министерства разъединять на более профильные. То есть скоро, мы увидим увеличение количества министров, да думаю и вице-премьер министров в Кабмине.

Гениально!

То есть Президент понимал, что рано или поздно ему придется договариваться и что-то предлагать. Но поскольку желаний будет больше чем возможностей, надо урезать возможности, чтобы потом их дополнить и раздать больше, чем мог бы. То есть теперь у Президента есть шикарная возможность доставать все больше карт новых министерств и министров, предлагая кому-то что-то конкретное, не забирая у тех, у кого уже что-то есть. То есть президент даст тем, кто что-то хочет, не лишая себя уже того, что имеет. Шикарная многосторонняя сатисфакция. Формула заключается в том, что тут будет не перемена слагаемых, но добавления слагаемых, от чего сумма увеличиться. Это шикарная правительственная формула Зеленского, которая, я думаю, проявится уже в ближайшее время, параллельно процессу голосования за рынок земли.