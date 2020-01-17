Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом говорится в видео, обнародованном Офисом президента.

"Я сегодня получил от вас заявление об увольнении в связи с последними конфликтными ситуациями и скандалами. Вы знаете, какое у меня лично к вам отношение и к вашему молодому правительству. Мне кажется, правильным будет, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня важны и волнуют наше общество", – заявил Зеленский.

Среди этих вещей – зарплаты Кабмина. Гончарук должен предложить новую концепцию зарплат всех министерств и их замов "с пониманием, где мы живем". Эти зарплаты, по словам президента, должны быть "нормальными, на которые можно жить, в соответствии с их статусом".

"Когда вы и ваше правительство поднимите эту экономику, можно поднимать зарплаты", – сказал Зеленский, отметив, что с министрами, которые не смогут принять свои зарплаты, придется прощаться.

Вторая задача Гончарука – разобраться с ситуацией в "Нафтогазе" и процентами топ-менеджменту, которые они должны получить от России в виде компенсации.

"Они должны быть не только прагматичными менеджерами, а и оставаться людьми. Найти выход из этой ситуации, предложить его" , – сказал Зеленский.

Третья задача – найти слабые места в Кабмине и заменить неэффективных руководителей министерств.

Четвертый пункт – разделить некоторые министерства, разработать новый подход. Это касается Минкультуры, Минэкономики и Минветеранов.

Пятый вопрос касается налаживания работы Кабмина и Гончарука с Радой и их комитетами.

Зеленский подытожил свой разговор с Гончаруком тем, что перед началом его премьерства ему был дан кредит доверия, который он еще не исчерпал.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке после того, как в сети появились записи, якобы сделанные в его кабинете.

Он отметил, что президент является для Гончарука образцом открытости и порядочности и предложил Зеленскому решить самому, нужно ли его увольнять.