"Европейская солидарность" направила запрос об отсутствии руководителей ОПУ, МВД и СБУ на совещании о крушении самолета МАУ

Андрея Богдана, Ивана Баканова и Арсена Авакова попросили ответить, находились ли они в это время в официальном отпуске.

Фракция "Европейская Солидарность" направила депутатский запрос о причинах отсутствия на рабочем совещании по вопросам, связанным с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране главе Офиса президента Андрею Богдану, главе СБУ Ивану Баканову и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Запрос был объявлен во время пленарного заседания Верховной Рады, сообщили в пресс-службе "ЕС".

"Владимиром Зеленским при СНБО был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737. Но обращаем ваше внимание, что на указанном совещании отсутствовали руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который, по информации СМИ, возглавляет комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины, глава СБУ Иван Баканов и министр внутренних дел Арсен Аваков", – говорится в запросе.

Во фракции убеждены, что отсутствие на этом совещании глав органов государственной власти, ответственных за национальную безопасность, предотвращение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, а также борьбы с терроризмом, является недопустимым.

Парламентарии потребовали от руководителя ОПУ и глав СБУ и МВД предоставить официальный ответ на вопрос, принимали ли они участие в заседаниях оперативного штаба. В случае их отсутствия на заседании требуется ответить, находились ли они в это время в официальном отпуске.

Напомним, 8 января при Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

13 января секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские расследователи еще до признания Ирана понимали, что самолет "Международных авиалиний Украины" был уничтожен ракетой, но руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.