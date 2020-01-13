Украина знала, что самолет МАУ был сбит, но избегала резкой критики Ирана, - The Washington Post

"Мы пришли к такому выводу раньше, чем американцы и канадцы", - рассказал секретарь СНБО.

Украинские расследователи еще до признания Ирана понимали, что самолет "Международных авиалиний Украины" был уничтожен ракетой, но руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.

Об этом рассказал The Washington Post секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Уже не оставалось аргументов для того, чтобы все это отрицать", - сказал он.

Как известно, после крушения самолета официальные лица США, Канады и Великобритании заявили, что, по их мнению, самолет был сбит Ираном. По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться с ним информацией, но решил не делать никаких официальных заявлений, чтобы обеспечить сотрудничество Ирана в расследовании.

"Мы пришли к такому выводу раньше, чем американцы и канадцы", - отметил Данилов.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский самолет.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял на себя Корпус стражей исламской революции.