Корпус стражей исламской революции взял полную ответственность за крушение авиалайнера МАУ

Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета над Тегераном. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде, передает IRNA.

Генерал заявил, что КСИР признает ответственность за крушение украинского самолета.

Он заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - сказал Али Хаджизаде.

Корпус стражей исламской революции, созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему страны.

В апреле 2019 года США объявили КСИР террористической организацией. Это впервые Вашингтон назвал вооруженное формирование другого государства террористической группой.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли. Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке,поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".