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Корпус стражей исламской революции взял полную ответственность за крушение авиалайнера МАУ

КСИР является государственным вооруженным формированием, ранее США признали его террористической организацией.

Корпус стражей исламской революции взял полную ответственность за крушение авиалайнера МАУ
Фото: IRNA

Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета над Тегераном. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде, передает IRNA.

Генерал заявил, что КСИР признает ответственность за крушение украинского самолета.

Он заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - сказал Али Хаджизаде.

Корпус стражей исламской революции, созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему страны.

В апреле 2019 года США объявили КСИР террористической организацией. Это впервые Вашингтон назвал вооруженное формирование другого государства террористической группой.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли. Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке,поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

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