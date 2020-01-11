Ранее иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна.

Иранское телевидение показало видео с "черным ящиком" с украинского самолета "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение вблизи Тегерана.

Видео опубликовал корреспондент BBC Али Хашеми в Твиттере, сообщает УП.

На видео представители иранских властей вскрывают ящик и демонстрируют его содержимое, в том числе "черный ящик" с самолета.

#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020

9 января иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна.

10 января Иран заявил, что намерен самостоятельно изъять записи "черных ящиков".

В тот же день Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Премьер Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, согласно которым украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Служба безопасности Украины рассматривает две "приоритетные" версии авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране: попадание ракеты и теракт.