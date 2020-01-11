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Появилось видео с места падения украинского самолета в Иране, снятое с высоты

Точная дата и время съемки не указывается.

В сети появилось новое видео с места падения самолета "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января.

Ролик выложили сегодня, 10 января, на YouTube-канале AlHadath, сообщает НВ.

Видео под названием "Новые кадры. Воздушная съемка места с катастрофы украинского самолета в Иране", вероятно, снято с вертолета.

Точная дата и время съемки не указывается.

Ранее журналисты западных СМИ сообщали, что иранские власти использовали бульдозеры для вывоза крупных обломков потерпевшего крушение самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ. Коммунальные службы зачищают место трагедии от мелкого мусора.

Ранее о том, что детали разбившегося в Иране самолета Boeing-737 продолжают сгребать бульдозером и доставлять без всякого порядка на свалку деталей, сообщил изданию "Цензор.НЕТ" источник из межведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы.

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