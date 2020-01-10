Версия о поражении рейса PS752 ракетой пока официально не подтверждена.

Американский телеканал ABC News с помощью 3D-графики реконструировал попадание иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины" в небе над Ираном.

Также в сюжете показали видеозапись с камер наружного наблюдения, которую распространяли иранские государственные телевизионные каналы, с моментом падения самолета на землю.

Напомним, о том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".