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Львов намерен купить 50 трамваев и 100 троллейбусов до 2024 года

В развитие "Львовэлектротранс" будет инвестировано 1,9 млрд гривен.

Львов намерен купить 50 трамваев и 100 троллейбусов до 2024 года
Фото: lviv.travel

Львов намерен купить 50 трамваев и 100 троллейбусов до 2024 года. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Львова Ирина Маруняк.

"Приоритет для Львова - развитие и обновление электротранспорта города. В последующие три года в развитие ЛКП "Львовэлектротранс" будет инвестировано 1,9 млрд гривен. В планах реконструкция всех депо, закупка подвижного состава - 10 новых и 40 подержанных трамваев и 100 новых троллейбусов с автономным ходом", - рассказала Маруняк.

С 2009 по по 2020 год Львов инвестировал в "Львовэлектротранс" 884 млн гривен. По словам Маруняк, уже в феврале этого года город получит очередную партию новых троллейбусов - 15 единиц.

Напомним, в январе 2019 года сообщалось, что "Львовэлектротранс" подписал с Европейским банком реконструкции и развития кредитный договор на покупку 50 новых троллейбусов, реконструкцию контактной сети и двух троллейбусных депо на Промышленной и Троллейбусной улицах. Городской перевозчик получит 17 млн евро.

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