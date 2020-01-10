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В Казахстане назвали основную версию крушения самолета Fokker-100

Комиссия считает обледенение основной версией крушения.

В Казахстане назвали основную версию крушения самолета Fokker-100
Фото: EPA/UPG

Комиссия по расследованию крушения самолета Fokker-100 возле Алматы назвала обледенение воздушного судна основной версией авиакатастрофы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина". 

"Таким образом, с учетом изученной метеорологической информации и анализа данных бортового самописца основной версией катастрофы является обледенение воздушного судна", - сказал Скляр.

По данным вице-премьера, всего комиссией в ходе расследования катастрофы было выдвинуто четыре версии крушения самолета.

"Первая - нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, вторая - воздействие внешних факторов, таких как метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение, третья - ошибка экипажа в технике пилотирования, четвертая - отказ авиационной техники", - уточнил он.

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря. Авария произошла вскоре после взлета – борт начал терять высоту и спустя семь минут столкнулся с бетонным ограждением, после чего врезался в двухэтажное здание. 

В результате погибло 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадало 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

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