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Во Львове в ДТП погиб трехлетний ребенок без автокресла

Четверо взрослых пассажиров получили травмы.

Фото: lv.npu.gov.ua

В четверг, 9 января, во Львове на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры столкнулись автомобиль Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat. В результате происшествия погиб трехлетний ребенок, который ехал в легковушке на заднем сиденье.

"Во время визуального осмотра легкового автомобиля полицейские установили, что ребенка перевозили без специального автокресла. Маленькая пассажирка, со слов очевидцев, сидела на коленях мамы", - сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Еще три пассажира и водитель Passat получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Фото: lv.npu.gov.ua
Фото: lv.dsns.gov.ua
Фото: lv.dsns.gov.ua

По факту аварии начато расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что в октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о введении штрафов за перевозку детей без автокресла.

Правила дорожного движения в Украине запрещают перевозить детей ростом меньше 145 см или возрастом меньше 12 лет без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства. Также нельзя перевозить детей моложе 16 лет в кузове любого грузового автомобиля, а организованные группы детей разрешается перевозить только в светлое время суток.

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