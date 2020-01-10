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В зоне ООС погиб один украинский военный, еще один ранен

Всего за сутки противник шесть раз открывал огонь. 

В зоне ООС погиб один украинский военный, еще один ранен
Фото: http://www.mobilmusic.ru

В зоне боевых действий на Донбассе за сутки 9 января противник шесть раз открывал огонь. Один украинский военный был убит, еще один получил ранение, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – уточнили в министерстве.

Возле Павлополя позиции защитников обстреляли из стрелкового оружия, неподалеку Водяного и Невельского – из разных гранатометов и стрелкового оружия; рядом с Песками – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки – из стрелкового оружия.

"Также из станковых автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям неподалеку Хутора Вильный", – добавили в министерстве.

С начала суток 10 января оккупационные силы один раз нарушили режим тишины возле Марьинки, потерь с украинской стороны нет.

Напомним, за 8 января на Донбассе были ранены трое украинских военных, произошло пять обстрелов.  

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