Идентификация тел погибших при крушении самолета МАУ еще не завершена, - МИД

Когда состоится репатриация тел в Украину, говорить пока рано.

Идентификация тел погибших в авиакатастрофе украинского самолета, которая произошла 8 января в Тегеране, продолжается. К этой работе привлечены украинские и иранские специалисты.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

"Работа по идентификации тел погибших иностранцев (продолжается, - ред.) - я не могу вам сказать, касается ли это всех украинцев, но иностранцы еще не все идентифицированы. Среди них, очевидно, также определенное количество граждан Украины, которые остаются неидентифицированными", - отметил он.

По его словам, 9 января в Тегеран прибыли украинские судмедэксперты, которые вместе с иранскими коллегами уже работают над тем, чтобы "максимально быстро все жертвы были идентифицированы".

Андрей Заяц отметил, что пока рано говорить о том, когда состоится репатриация тел в Украину.

"Думаю, хотя бы сутки, или двое еще нужно поработать. Мы благодарны иранской стороне за то, что несмотря на то, что в Иране пятница - выходной день по религиозным соображениям, они подтвердили свою готовность работать, чтобы максимально быстро обеспечить сбор доказательств и идентификацию останков. Мы делаем все возможное, чтобы останки граждан Украины были репатриированы в максимально сжатые сроки. Потому что понимаем, насколько велика боль семей жертв этой авиакатастрофы", - сказал госсекретарь.

Кроме того, Андрей Заяц подтвердил информацию о том, что "черные ящики" были найдены в поврежденном состоянии.

"Сейчас изучается, насколько эти повреждения могут помешать в том, чтобы в полном объеме расшифровать их данные. И наши специалисты по гражданской авиации вместе с иранскими коллегами сейчас ведут переговоры для того, чтобы понять, на каких технических возможностях в Украине, Иране или третьей стране провести расшифровку записей и снять информацию, которая содержится на этих самописцах", - сообщил чиновник.

Ранее в МВД сообщили, что у родственников погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев взяли образцы ДНК. Следователи полиции допросили родственников погибших.

9 января президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране. Он пообещал родственникам погибших необходимую помощь и ответы на причины трагедии.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев.

Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.