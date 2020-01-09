Главного обвиняемого в организации убийства Василия Сергиенко отпустили под домашний арест

8 января Городищенский суд Черкасской области отпустил Вадима Мельника – основного обвиняемого в организации убийства журналиста Василия Сергиенко – под домашний арест.

Такое решение приняла коллегия судей. До сих пор суд принимал решение о продлении срока содержания под стражей Мельника каждый два месяца, удовлетворяя ходатайство прокурора (по требованиям КПК, срок меры пресечения не может избираться более, чем на 60 дней). На этот раз прокурор по делу, Виктория Дидыч, подала ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мельнику, а адвокаты подали ходатайство о том, чтобы его отпустили под домашний арест.

“Аргументы те же, что были на протяжении долгого времени его пребывания под стражей – что ухудшается здоровье, и то, что он уже был под домашним арестом и не нарушил условия домашнего ареста и не избегал судебных заседаний”, – объясняет прокурор Виктория Дидыч.

Мельник находился под стражей с мая 2017 года до 22 августа 2019 года. Потом Городищенский суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Прокурор подала жалобу в Апелляционный суд на это решение, его рассмотрели только 14 ноября 2019 года. Кропивницкий Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора, и Мельник снова оказался под стражей без возможности внесения залога.

Дело находится в суде пятый год. За это время сменили 12 коллегий судей, дело шесть раз перенаправляли из одного суда в другой.

Напомним, Вадим Мельник обвиняется в организации убийства журналиста и активиста Василия Сергиенко. В июне судьи Городищенского суда приняли решение отпустить под домашний арест фигурантов дела Романа Недибалюка и Виктора Горбенко. Летом 2018 года суд оставил на свободе еще одного фигуранта – Валентина Завражина, вопреки тяжелым обвинениям, выдвинутым против него.

4 апреля 2014 журналиста и активиста Василия Сергиенко похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. На следующее утро его нашли замученным насмерть в лесу. По словам родных погибшего, Сергиенко занимался расследованием земельных махинаций, которые вывели его на бывшего нардепа Геннадия Бобова.

В убийстве Василия Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко и Романа Недыбалюка, а также Андрея Иносова и Валентина Завражина. Все они, по данным следствия, входили в преступную группировку из двух подразделений, одно из которых должно было похитить Сергиенко, а второе – убить его и закопать в лесу.

Напомним также, что 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения всем пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в преступлениях, которые привели к смерти 48 человек на Майдане в 2014 году. Суд принял во внимание письмо Генерального прокурора о том, что экс-солдат “Беркута” обменяют на пленных украинцев в РФ и освободил их под личное обязательство. Их обменяли 29 декабря.