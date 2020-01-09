Оккупанты заставили перевозчиков из ОРДЛО предоставлять перечень клиентов, которые незаконно оформляли эти соцвыплаты.

В Луганской области контрразведка СБУ разоблачила коммерсантов, которые в интересах так называемой "МГБ ЛНР" организовали механизм незаконного получения украинских соцвыплат жителями временно оккупированной территории. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Частный предприниматель из временно подконтрольного боевикам Алчевска вместе с женой оказывали жителям ОРДЛО услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и "заочному" оформлению социальных выплат", - отметили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что почти год назад супругов завербовали представители "МГБ ЛНР", заставив их предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Кроме того, боевики требовали предоставлять перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат.

Фото: СБУ

"После каждого маршрута агенты отчитывались перед кураторами о выполненных задачах. Псевдоспецслужба "ЛНР" использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, которые регулярно посещают украинские государственные учреждения. Боевики планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины", - добавили в ведомстве.

СБУ задержала супругов во время очередного "рейса". При осмотре их транспорта, правоохранители обнаружили более 150 документов о жителях временно оккупированной территории. В частности, свидетельства о праве на наследство, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для "заочного" оформления выплат.

Фото: СБУ

Также правоохранители получили доказательства фактов сотрудничества перевозчиков со "спецслужбой" боевиков и установили личности кураторов.

Сведения о об агентах "МГБ ЛНР" приобщены к материалам ранее открытого уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, которые могут быть причастны к функционированию этого преступного канала.

Напомним, суд приговорил диверсанта "ЛНР" к 9 годам тюрьмы за подготовку теракта в Харькове в 2016 году.

Задержанный в течение 2014-2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности "ЛНР" с позывным "Мордвин". Он был командиром подразделения в террористической структуре "КГБ ЛНР" (имела такое название в 2014 году).