Реформировать общественный транспорт: от маршруток к электробусам

Одной из главных транспортных проблем Украины сегодня являются так называемые маршрутки. Они неудобные, небезопасные, несовременные, «переделанные» из грузовых в пассажирские… да и выглядят не эстетично.

Фото: Погляд

Грязный салон, засаленные сидения, запыленные окна — ни одного намека на комфорт. Водитель маршрутки сам принимает оплату за проезд и на ходу отсчитывает сдачу, порой успевая доложить по телефону о загруженности дорог и соответствии графику, нахамить пассажирам и обсудить мировой кризис… Параллельно еще и контролировать ситуацию на трассе пытается — все это создает реальную опасность для жизни людей и, нередко, заканчивается смертельными авариями…

Маршрутки — это «гробики на колесах».

Водители маршруток часто не соблюдают безопасную дистанцию, совершают опасные маневры и превышают допустимую скорость. Поэтому регулярно становятся участниками страшных ДТП.

В сентябре 2019 года в селе Шабо Одесской области столкнулись две маршрутки. Водитель одной из них не придерживался безопасного интервала. Пострадали 19 человек. Их, с телесными повреждения, доставили в больницу.

Сентябрь 2019 года. Трасса Одесса-Овидиополь. Пригородная маршрутка столкнулась с автоцистерной. Девять человек, находившихся в микроавтобусе, погибли.

В октябре 2019 года, по вине водителя маршрутки, тяжелые травмы получила врач детской поликлиники. Она не успела «выскочить» из переполненного транспорта… ее нога осталась зажата дверью, но водитель начал движение. В результате — перелом берцовой кости, травма колена и разрыв связок голеностопного сустава.

В ноябре 2019 года из маршрутки, мчащейся на полном ходу, при повороте выпала женщина. Как следствие, она получила перелом бедра и сотрясение головного мозга.

А недавно суд признал виновным водителя одесской маршрутки, который в 2017 году при сдаче назад задавил пожилую женщину. Свою вину он полностью признал.

И это лишь несколько примеров. Огромное количество происшествий попросту не попадают в СМИ. Но, даже если опираться только на официальную статистику, то картина получается ужасающая. За 2019 год в Одессе произошло более 450 аварий с участием маршруток. То есть, 1,2 ДТП ежедневно!

От маршруток нужно избавиться как можно скорее. И забыть период их существования, как страшный сон.

Электробусы — современная альтернатива маршруткам.

Чем должны быть вытеснены маршрутки? Современными трамваями, троллейбусами, автобусами. И… электробусами. Это относительно новое для Украины слово. Хотя электробусы — мировой тренд.

Лидером по производству и использованию этого вида транспорта является Китай — 99% всех электробусов мира. Еще в 2017 году власти пятого по величине города Китая, Шэньчжэня, объявили, что все городские автобусы с двигателями внутреннего сгорания — а это более 16 тысяч единиц техники — заменены электробусами.

Европейский Союз также идет путем активного замещения общественного транспорта электробусами. В 2016 году власти Лондона приобрели первую партию таких машин. А до 2020 года тот же Лондон планирует полностью перейти на электробусы. Вообще, большинство автобусов в Европе будут электрическими к 2020 году. Франция и Финляндия собираются заменить подвижной состав к 2025 году, а Норвегия — к 2030.

Необходимость перехода на электробусы возникла неспроста. Они имеют множество преимуществ: экологичность — отсутствие вредных выхлопов; экономичность — за счет относительной дешевизны электроэнергии и обслуживания электробус способен окупить разницу в затратах по сравнению с дизельным автобусом за 6 лет; маневренность — по сравнению с троллейбусом, электробус более манёвренный и способен ехать по любой улице.

Электробусы в Украине: начало.

В 2015 году в Украине разработали первый электробус. Его приобрел Львов почти за 10 млн грн. В 2016 году электробус начал курсировать по улицам Львова. А в 2017 электробус вышел на маршрут Львов — Каменец-Подольский протяженностью около 320 км.

Вторым украинским городом, который начал использовать электробус, стал Киев. С 2018 года в столице работает китайский электробус, взятый в аренду транспортным предприятием.

А что же Одесса? Тут в 2018 году на местном коммунальном предприятии собрали электробус из чешского троллейбуса «Шкода» 90-х годов выпуска. Он способен преодолеть 30-50 км при помощи автономного хода. Срок эксплуатации — около 10 лет. И осенью 2019 такой электробус впервые вышел на маршрут.

Реконструкция обошлась городскому бюджету в 3,5 млн грн. Да, это втрое дешевле, чем покупать новый электробус… но, вопросы соотношения цены и качества, комфорта и долговечности остаются открытыми.

К слову, до 2021 года по программе развития электротранспорта Одессы планируется сборка всего лишь четырех подобных электробусов. Такие темпы позволят нам избавиться от маршруток где-то через тысячу лет.

Решить проблему общественного транспорта, а с ней и проблему экологии, проблему экономии, проблему безопасности, можно только массовым переходом на электробусы. Мы можем дискутировать о видах и конфигурациях, которые наиболее удачны для нас — с ультрабыстрой подзарядкой от станций, с ночной зарядкой или с динамической подзарядкой от контактной сети в движении… Но, электробусы должны стать обыденным явлением не только для Одесского региона, но и для всех украинских городов. Такой путь уже прошел Китай. По такому пути движутся прогрессивные и цивилизованные европейские страны. Таким путем должна идти Украина!