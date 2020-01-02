Топинамбур - продукт для лечения сахарного диабета

Моя мама болеет сахарным диабетом вот уже 10 лет. Обнаружила симптомы этой недуги только после 45 лет. Была зла на весь мир, раздраженна, обиженна, пока сама себя не спросила: «А почему это случилось именно со мной?» Вспомнила как она жила все эти годы, чем занималась, что кушала, сколько стрессов и нервозных состояний было. И все стало на свои места: в погоне за карьерой, семейным счастьем, благополучием своих детей она вовсе забыла про себя любимую. В результате чего поправилась на 30 кг (в 35 лет она весила уже почти 100 кг при росте 165 см). И самое обидное в этом то, что все это она сделала своими же руками. Потому что сахарный диабет ІІ типа (приобретенный) - это последствие неправильного образа жизни, постоянных стрессов, эмоционального перенапряжения.

Моя мама, как и многие люди, страдающие сахарным диабетом 2 типа, очень не любит принимать таблетки, не любит здоровое питание и уж тем более слово «диета». И все ей хотелось знать, чего бы такого съесть, чтобы снизить сахар крови. И тогда мы узнали об одном из волшебных продуктов, позволяющих обходиться без сахароснижающих препаратов. Это необыкновенный овощ – топинамбур.

Сегодня фармакология использует этот овощ для производства инсулина. Это становится возможным благодаря огромному количеству полезных веществ, входящих в состав топинамбура и в частности инулина. Дело в том, что данный полисахарид, попадая в пищеварительную систему человека, частично откладывается в печени. Там он претерпевает некоторые изменения и попадает в кровь уже в виде фруктозы, которая затем превращается в глюкозу и насыщает клетки тела.

Кроме того, он блокирует излишнее последующее насыщение глюкозой клеток. Благодаря этому сахар в крови повышается медленно и достаточно плавно, а его уровень не достигает высоких показателей. В длительной перспективе подобные процессы приводят к тому, что клетки организма вновь становятся восприимчивы к инсулину, а также происходит нормализация работы поджелудочной железы, которая его собственно и производит. Блокировка части углеводов, привнесенных в пищеварительную систему, устраняет скачкообразный характер процесса повышения сахара. Поскольку только небольшая часть инулина попадает в печень, и затем претерпевает ряд изменений, то все остальное его количество проходит по пищеварительной системе далее. Поскольку человеческий организм не имеет ферментов, необходимых для расщепления этого вещества, то оно попадает в толстый кишечник. Здесь бактерии разлагают инулин, что способствует увеличению их количества и качества. Именно поэтому топинамбур довольно часто используется в качестве пребиотика.

Кроме того, в составе этого овоща находится огромное количество других полезных элементов, это и различные аминокислоты, витамины, микроэлементы и растительный белок. Такой набор веществ позволяет качественно восстанавливать различные отделы организма, которые пострадали от сахарного диабета в той или иной степени. Именно поэтому употребление топинамбура в пищу чаще всего рекомендуется именно врачами, а не народными методами лечения.

Инулин топинамбура является питательной средой для полезной микрофлоры кишечника. При регулярном употреблении порошка из топинамбура полезная микрофлора восстанавливается, и организм эффективно усваивает необходимые питательные вещества из пищи. В результате активизируется обмен веществ, быстрее возникает чувство насыщения

Целебное действие порошка из топинамбура обусловлено высоким содержанием полисахаридов инулиновой природы, присутствием пектиновых веществ, витаминов группы В, витамина С, важнейших микроэлементов ( кремния, железа, магния, калия, кальция, цинка, меди, марганца, никеля, фосфора и др.), находящихся в биогенном, то есть наилучшем для усвоения виде. В его состав входят также важнейшие, незаменимые аминокислоты.

Химический состав порошка:

• полисахариды инулиновой природы – 72-77 %

• белки – 7 -7,2 %

• клетчатка – 10 %

• пектиновые вещества – 1,1 %

Порошок является фитопрепаратом и обладает имунностимулирующими, сахароснижающими, радиопротекторными , антимутогенными, детоксикационными свойствами.

Проведенные медико-биологические и клинические испытания показали следующее фармакологическое действие :

За счет высокого содержания инулина и других полисахаридов порошок обладает сахароснижающим свойством как при сахарном диабете 1 типа, так и при сахарном диабете 2 типа. У больных с диабетом 2 типа удается компенсировать заболевание, уменьшая дозу сахароснижающих химиопрепаратов в 2-3 раза или отменяя их полностью. У больных с диабетом 1 типа в комплексной терапии достигается стойкая ремиссия заболевания и значительное снижение дозы инсулина.

Поэтому регулярное употребление порошка нормализует уровень сахара крови, восстанавливает микрофлору кишечника, нормализует уровень холестерина, выводит из организма токсины и радионуклиды, улучшает обмен веществ, повышает иммунитет, а так же стимулирует регенерацию. Перечисленные выше уникальные лечебные свойства подтверждены клиническими испытаниями.

Употребляйте 2 столовые ложки порошка в день и будьте здоровы!