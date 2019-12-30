Зростання реального ВВП: економіка України досягла рівня 2013 року

Укріплення позицій національної грошової одиниці та зростання експорту товарів та послуг, а також збільшення приватних переказів українських заробітчан привели до прискорення темпів економічного зростання та активізували ділову активність в країні.

Фото: flickr.com/NBU

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в третьому кварталі виріс порівняно з попереднім на 0,6%. Прискорення економічного зростання відбулось також у другому кварталі. За результатами якого реальний ВВП України збільшився на 1,6% по відношенню до першого кварталу і на 4,6% – порівняно з аналогічним періодом 2018 року. У результаті ВВП України у гривневому та доларовому еквіваленті наближається до відповідного показника 2013 року, останнього року макроекономічної стабільності (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка валового внутрішнього продукту у цінах 2001 року та доларах США*

*розраховано за даними НБУ та Держстату України

Цьому сприяли в першій половині року умови торгівлі – співвідношення імпортних і експортних цін, яке було досить позитивним для України. При цьому, незважаючи на проведення виборів, Уряду вдалося уникнути збільшення соціального пакету. Так, зростання мінімальної зарплати становило до 12,5%, що практично відповідає темпам зростання номінального ВВП. У той же час, за результатами першого кварталу було зафіксовано зростання реального ВВП на 0,3% до попереднього кварталу і на 2,5% – до відповідного періоду попереднього року.

За оцінками міжнародних фінансових організацій номінальний ВВП України складе у 2019 році близько 4200 млрд. грн., що за курсом 23 гривні становить 182 млрд. дол. Вперше у 2019 році високі темпи зростання доданої вартості показав фінансовий сектор, та сегмент портфельних інвестицій (не останню роль зіграла і рекордна емісія облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)).

Також 2019 – це перший рік, коли банківська система остаточно виходить з кризи і починає показувати високі темпи зростання прибутковості. В результаті активно розвивається споживче кредитування, що формує ланцюгову економічну реакцію та забезпечує подальше пожвавлення ділової активності. Фінансові установи позбулися основної маси поганих активів та перестали формувати резерви для них, що вивільнило додатковий капітал для розвитку.

Як відомо, номінальний ВВП України досягав своїх максимальних відміток у 180 млрд. дол. за результатами 2008 та 2013 років. У 2020 році зростання економіки становитиме приблизно 4%. Але, незважаючи на збільшення припливу інвестицій, прогнозується помірне уповільнення темпів економічного зростання в 2020 році порівняно з 2019 роком на тлі можливого зниження транзиту газу і деякого негативного короткострокового впливу земельної реформи на ділову активність. Додатковим стимулом для реального зростання благополуччя в країні стане зниження інфляції, котра в 2019 році буде на рівні 7,5%, а в 2020-му знизиться до 5,7%.

Разом із тим, сировинна структура економіки робить її волатильною та чутливою до світових криз. У випадку, коли ціни на світовому ринку сільськогосподарської сировини знизяться і умови торгівлі погіршаться, зростання національної економіки уповільниться. Тому тільки подальша реалізація реформ, спрямована на збільшення інвестицій в реальний сектор, здатна змінити структуру економіки, прискорити темпи економічного зростання та диверсифікувати зовнішні ризики.