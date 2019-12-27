Гончарук призвал не верить слухам о катастрофе с бюджетом

"Макроэкономическая ситуация меняется, и ее просто нужно будет учитывать".

Премьер-министр Алексей Гончарук посоветовал не верить слухам о катастрофической ситуации с бюджетом из-за укрепления гривны.

Об этом он сказал на брифинге после заседания правительства в пятницу.

"Не ведитесь, не верьте провокациям, которые сегодня распространяются, что якобы есть трагедии, катастрофы и дефолты. Это все попытки поймать фейк на каких-то элементах информации", - заявил Гончарук.

При этом он признал, что в ближайшие месяцы нужно будет вносить изменения в бюджет.

"Ничего спасать не нужно, угрозы никакой мы не усматриваем. Макроэкономическая ситуация постепенно меняется, и ее просто нужно будет учитывать. Мы в начале следующего года подготовим еще один макроэкономический прогноз, как это обычно бывает. Мы посмотрим и, безусловно, откорректируем прогноз. На базе откорректированного макроэкономического прогноза внести изменения в бюджет по расходной и доходной части", - сказал премьер-министр.

Напомним, что в 2019 году государственный бюджет недополучил 51 млрд гривен из-за сильного курса гривны.

Бюджет на 2020 год планировался из среднегодового курса 27 грн/долл., тогда как сейчас он держится ниже 24 гривен.