Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
Из Львовской таможни одним приказом уволили 213 сотрудников
Из Львовской таможни одним приказом уволили 213 сотрудников
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кабмин предложил Раде создать независимого регулятора для "Укрзализныци"

Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий.

Кабмин предложил Раде создать независимого регулятора для "Укрзализныци"
Фото: Евгений Кравцов\ФБ

Кабинет министров на заседании в пятницу утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Алексея Гончарука.

Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.

Задача этого органа - формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов; контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование; содействовать развитию конкуренции на рынке.

Напомним, что в начале 2019 года Антимонопольный комитет Украины признал "Укрзализныцю" природной монополией и посоветовал создать независимого регулятора для регулирования тарифов на ж/д перевозки.

Также АМКУ рекомендовал разделить путевое хозяйство (пути, инфраструктура) и бизнес перевозки, в частности, допустить частные локомотивы, чтобы исключить влияние на других участников рынка грузоперевозок.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также